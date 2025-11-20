Бывший начальник ТЦК за деньги помогал военнослужащим бежать из частей на Сумщине

фото: ГБР

Сотрудники ДБР задержали бывшего начальника ТЦК, который за взятки помогал военнослужащим бежать из частей в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, майор ТЦК ранее привлекался к уголовной ответственности работниками ГБР. Когда он возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области, то способствовал мужчинам в бегстве за границу.

После разоблачения фигурант был переведен в распоряжение своего командования, однако противоправную деятельность не прекратил. В этот раз он решил "оказывать услуги" уже на территории Сумской области.

"Двум военнослужащим майор гарантировал, что ночью лично приедет за ними в часть и вывезет в любую локацию в Украине. Для беспрепятственного проезда блокпосты обещали использовать свои служебные документы. Также подробно проинструктировал военных, как незаметно покинуть пункт дислокации", – говорится в расследовании.

За свои услуги злоумышленник требовал из двух мужчин 12 тысяч долларов США. Его задержали при получении средств.

Чиновнику ТЦК сообщено о подозрении в пособничестве в дезертирстве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Сумской области за уклонение от мобилизации судили буддиста, не знающего заповедей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.