16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 15:32

Бывший начальник ТЦК за деньги помогал военнослужащим бежать из частей на Сумщине

20 ноября 2025, 15:32
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ДБР задержали бывшего начальника ТЦК, который за взятки помогал военнослужащим бежать из частей в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, майор ТЦК ранее привлекался к уголовной ответственности работниками ГБР. Когда он возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области, то способствовал мужчинам в бегстве за границу.

После разоблачения фигурант был переведен в распоряжение своего командования, однако противоправную деятельность не прекратил. В этот раз он решил "оказывать услуги" уже на территории Сумской области.

"Двум военнослужащим майор гарантировал, что ночью лично приедет за ними в часть и вывезет в любую локацию в Украине. Для беспрепятственного проезда блокпосты обещали использовать свои служебные документы. Также подробно проинструктировал военных, как незаметно покинуть пункт дислокации", – говорится в расследовании.

За свои услуги злоумышленник требовал из двух мужчин 12 тысяч долларов США. Его задержали при получении средств.

Чиновнику ТЦК сообщено о подозрении в пособничестве в дезертирстве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Сумской области за уклонение от мобилизации судили буддиста, не знающего заповедей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Сумская область ТЦК коррупционная схема схема
На Сумщине за сутки в результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек
15 ноября 2025, 11:25
В сети показали последствия удара российского беспилотника по Сумам
13 ноября 2025, 22:29
В Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть российского беспилотника
13 ноября 2025, 09:49
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
20 ноября 2025, 17:38
Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост
20 ноября 2025, 17:23
В Виннице загорелся генератор возле магазина
20 ноября 2025, 17:17
Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света
20 ноября 2025, 16:59
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
20 ноября 2025, 16:44
В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
20 ноября 2025, 16:40
В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29
Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
Эксглава Минобороны вернулся в Украину
20 ноября 2025, 16:05
В Украине государственным учреждениям культуры разрешили открывать кофейни
20 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »