19:39  21 ноября
Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Фото: golos.com.ua
В Одесском областном ТЦК и СП во время разговора с гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах

О деталях инцидента сообщил Одесский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина погиб на месте.

Военнослужащий ТЦК и СП получил ранения, ему оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние пока уточняется.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и ГСЧС.

Продолжается выяснение обстоятельств происшествия и взрывоопасного предмета.

Руководство ТЦК активно сотрудничает со следствием и призывает медиа и общественность избегать распространения непроверенной информации.

Напомним, в Одессе 21 ноября произошел взрыв в помещении РТЦК и СП. Было известно, что один человек погиб, еще один – ранен.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители устроили "охоту" на мужчин, которые уклоняются от мобилизации и находятся в розыске. За уход от ответственности брали от 300 до 1000 долларов США. Сотрудники ГБР задокументировали более десяти эпизодов коррупции со стороны правоохранителей.

