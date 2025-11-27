П'ять ударів в район паху: на Прикарпатті військовий ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного
На Прикарпатті повідомили про підозру посадовцю ТЦК. Йдеться про смерть військовозобов'язаного під час медичного огляду
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Як розповіли правоохоронці, чоловік з іншими громадянами відправився на військово-лікарську комісію. Там він відмовився від проходження флюорографії. У відповідь на це підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в район паху.
Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).
"Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту без права застави", - повідомили в прокуратурі.
