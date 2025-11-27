19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 15:15

П'ять ударів в район паху: на Прикарпатті військовий ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного

27 листопада 2025, 15:15
Ілюстративне фото
На Прикарпатті повідомили про підозру посадовцю ТЦК. Йдеться про смерть військовозобов'язаного під час медичного огляду    

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, чоловік з іншими громадянами відправився на військово-лікарську комісію. Там він відмовився від проходження флюорографії. У відповідь на це підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в район паху.

Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

"Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту без права застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.

