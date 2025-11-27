Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили жителя Ивано-Франковска, который имел дома целый арсенал оружия. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 40-летний житель Прикарпатья был задержан из-за незаконного приобретения и хранения значительного количества взрывоопасных предметов. Во время обысков у него нашли десятки корпусов гранат Ф-1, М67, РГ-42, РГД-5, М50, запалы типа УЗРГМ и JVA 1634, а также тротиловые шашки.

Все взрывоопасные предметы были отправлены на экспертизу. Мужчина получил о подозрении. В настоящее время правоохранители устанавливают источник происхождения опасных предметов и возможные каналы их сбыта.

