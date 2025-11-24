Фото: Facebook

Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк, передает RegioNews.

Во дворе средней общеобразовательной школы №13 произошла стрельба: родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета.

После словесного конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и, предварительно, произвел четыре выстрела. У мужчины ранение в живот и ногу. На место вызвали "скорую", работают правоохранители.

Никто из школьников и учителей не пострадал.

"Известно, что дети мужчин – одноклассники, учатся в начальной школе и имели конфликт в классе. Сегодня состоялась встреча у директора с участием родителей детей и социального работника, где пытались решить проблемный вопрос. Однако родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы полиции, между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Потерпевшего госпитализировали. За медпомощью обратился и другой мужчина.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

