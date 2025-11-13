Фото: иллюстративное

В полиции выясняют детали вечернего инцидента, во время которого один из мужчин открыл огонь из травматического оружия прямо среди города

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В центре Ивано-Франковска полиция расследует обстоятельства произошедшей вечером 13 ноября стрельбы. Согласно предварительной информации, инцидент произошел около 19.30, когда в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на одной из городских улиц.

На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что между двумя мужчинами возник словесный спор, переросший в конфликт. Один из участников достал оружие травматического действия и произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он покинул место происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит оперативные мероприятия по установлению личности и местонахождению стрелка. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия, а также проверяются показания очевидцев и видео с камер наблюдения вблизи места инцидента.

Правоохранители призывают граждан, которые могли видеть или снять момент происшествия, обращаться в полицию, чтобы помочь в расследовании.

