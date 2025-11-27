Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили жителя Івано-Франківська, який мав вдома цілий арсенал зброї. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 40-річний житель Прикарпаття був затриманий через те, що незаконно придбав та зберігав значну кількість вибухонебезпечних предметів. Під час обшуків у нього знайшли десятки корпусів гранат "Ф-1", М67, РГ-42, "РГД-5", М50, запали типу УЗРГМ та "JVA 1634", а також тротилові шашки.

Усі вибухонебезпечні предмети відправили на експертизу. Чоловік отримав про підозру. Зараз правоохоронці встановлюють джерело походження небезпечних предметів та можливі канали їх збуту.

