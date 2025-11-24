Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области произошли аварии, в которых ранены три человека. К сожалению, известно также о погибшем человеке

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла между селами Шевченково и Мысловка, Выгодского территориального общества. 19-летний водитель Volkswagen Passat на автодороге Р-21 проявил невнимательность. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Titan под управлением 49-летнего жителя Львова.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Оба водителя и пассажирка госпитализирована с травмами.

В тот же день на территории Делятинской ТГ произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель Mercedes E270 ехал в направлении города Яремче. Он не учел дорожную обстановку и столкнулся с припаркованным Renault Trafic. Из-за удара Renault Trafic въехал в припаркованный Fiat, в результате чего был совершен наезд на 56-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее в Днепре произошла авария с участием автобуса группы "Без ограничений" и легкового автомобиля. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения: автобус, совершая поворот, задел заднюю часть легковушки.