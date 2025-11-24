19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 16:45

Смертельное ДТП на Прикарпатье: погибший и раненые

24 ноября 2025, 16:45
Фото: Нацполиция
В Ивано-Франковской области произошли аварии, в которых ранены три человека. К сожалению, известно также о погибшем человеке

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла между селами Шевченково и Мысловка, Выгодского территориального общества. 19-летний водитель Volkswagen Passat на автодороге Р-21 проявил невнимательность. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Titan под управлением 49-летнего жителя Львова.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Оба водителя и пассажирка госпитализирована с травмами.

В тот же день на территории Делятинской ТГ произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель Mercedes E270 ехал в направлении города Яремче. Он не учел дорожную обстановку и столкнулся с припаркованным Renault Trafic. Из-за удара Renault Trafic въехал в припаркованный Fiat, в результате чего был совершен наезд на 56-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее в Днепре произошла авария с участием автобуса группы "Без ограничений" и легкового автомобиля. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения: автобус, совершая поворот, задел заднюю часть легковушки.

ДТП авария Ивано-Франковская область
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
