На Полтавщине в результате ДТП погиб 22-летний парень

Фото: полиция

ДТП произошло в ночь на 23 ноября на автодороге сообщением Гадяч-Тимофеевка-Плешивец

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль ВАЗ 21099 под управлением 22-летнего местного жителя съехал в кювет и врезался в дерево. К сожалению, от полученных травм парень погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Напомним, 23 ноября в Черкасской области в результате ДТП на трассе погибли два человека, еще двое – травмированы.