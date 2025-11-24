21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 16:45

Смертельна ДТП на Прикарпатті: є загиблий та поранені

24 листопада 2025, 16:45
Фото: Нацполіція
В Івано-Франківської області стались аварії, в яких поранені троє людей. На жаль, відомо також про загиблу людину

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась між селами Шевченкове та Мислівка, Вигодської територіальної громади. 19-річний водій Volkswagen Passat на автодорозі Р-21 проявив неуважність. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Nissan Titan, за керуванням 49-річного жителя Львова.

Після зіткнення обидва автомобілі з'їхали в кювет. Обох водіїв та пасажирку госпіталізували з травмами.

Того ж дня на території Делятинської ТГ сталась смертельна ДТП. 62-річний водій Mercedes E270 їхав у у напрямку міста Яремче. Він не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з припаркованим Renault Trafic. Через удар Renault Trafic в'їхав у припаркований Fiat, внаслідок чого був здійснений наїзд на 56-річного місцевого жителя. Чоловік загинув на місці події.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі сталася аварія за участю автобуса гурту "Без обмежень" та легкового автомобіля. Камера відеоспостереження зафіксувала момент зіткнення: автобус, здійснюючи поворот, зачепив задню частину легковика.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
