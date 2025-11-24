Смертельна ДТП на Прикарпатті: є загиблий та поранені

Фото: Нацполіція

В Івано-Франківської області стались аварії, в яких поранені троє людей. На жаль, відомо також про загиблу людину

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась між селами Шевченкове та Мислівка, Вигодської територіальної громади. 19-річний водій Volkswagen Passat на автодорозі Р-21 проявив неуважність. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Nissan Titan, за керуванням 49-річного жителя Львова.

Після зіткнення обидва автомобілі з'їхали в кювет. Обох водіїв та пасажирку госпіталізували з травмами.

Того ж дня на території Делятинської ТГ сталась смертельна ДТП. 62-річний водій Mercedes E270 їхав у у напрямку міста Яремче. Він не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з припаркованим Renault Trafic. Через удар Renault Trafic в'їхав у припаркований Fiat, внаслідок чого був здійснений наїзд на 56-річного місцевого жителя. Чоловік загинув на місці події.

