В Винницкой области произошло тройное ДТП: пятеро травмированных

Авария произошла 22 ноября у села Носковцы Жмеринского района с участием грузовика MAN и автомобилей Volkswagen и "ВАЗ"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге произошло столкновение между грузовиком MAN, которым управлял 65-летний житель Жмеринки, и легковушкой Volkswagen под управлением 40-летнего жителя села Руданское.

После этого на обочине дороги, где с включенной аварийной сигнализацией остановился этот грузовик MAN, в его полуприцеп въехал "ВАЗ" под управлением 41-летнего жителя села Браилов.

В результате ДТП травмированы пять человек: водитель Volkswagen и его пассажиры 2, 6 и 36 лет, из "ВАЗ" – 72-летняя жительница села Кацмазов.

Водители MAN и "ВАЗа" не пострадали.

У всех водителей отобрали образцы крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Транспортные средства поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 23 ноября в Черкасской области в результате ДТП на трассе погибли два человека, еще двое – травмированы.