Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 23 ноября в деревне Делятин, Делятинской территориальной громаде.

По предварительным данным полиции, водитель 1963 года, гражданин Республики Болгарии, управляя автомобилем "Mercedes-Benz E 270", наехал на пешехода – местного жителя 1969 года рождения. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

