Смертельна ДТП на Прикарпатті: іноземець на Mercedes збив пішохода
Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди на Надвірнянщині
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася 23 листопада у селі Делятин, Делятинської територіальної громади.
За попередніми даними поліції, водій 1963 року народження, громадянин Республіки Болгарії, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz E 270", наїхав на пішохода – місцевого мешканця 1969 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікувального закладу.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
