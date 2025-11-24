Смертельна ДТП на Прикарпатті: іноземець на Mercedes збив пішохода

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 23 листопада у селі Делятин, Делятинської територіальної громади.

За попередніми даними поліції, водій 1963 року народження, громадянин Республіки Болгарії, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz E 270", наїхав на пішохода – місцевого мешканця 1969 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікувального закладу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

