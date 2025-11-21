Иллюстративное фото

В Николаеве судили скрывшегося с места ДТП мужчину. Оказалось, он надеялся все решить без полиции.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что водитель Skoda Octavia по проспекту Героев Украины в Николаеве хотел выполнить маневр "перестроения". Однако он столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Ford Fusion. После аварии он не сбавлял скорость, и просто продолжил ехать: мужчина просто покинул место аварии.

На суде он заявил, что не ехал со скоростью более 80 километров в час. Когда он перестраивался, допустил незначительное контактирование с автомобилем Ford, но не заметил этого. О столкновении водитель другого авто сообщил ему уже на светофоре.

По словам мужчины, он хотел разрешить ситуацию без полиции. Однако водители не пришли к согласию, и после этого он уехал. Суд признал мужчину виновным и лишил его права на управление транспортными средствами сроком на два года.

