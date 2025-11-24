На Черкасщине в результате ДТП погибли два человека, еще двое – травмированы

Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 23 ноября, на трассе М-30 "Стрый – Изварино" на Уманщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Audi-A4 на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. В результате столкновения двух транспортных средств в ДТП попал автомобиль Toyota RAV4.

От полученных травм погибли 22-летний водитель и пассажир Audi-A4, данные которого устанавливаются. Также травмы получили 48-летняя водитель Toyota и ее четырехлетний пассажир. Пострадавших госпитализировали. 34-летний водитель грузовика от госпитализации отказался.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

