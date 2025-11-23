14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 15:05

В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля: обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие

23 ноября 2025, 15:05
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители выясняют причины аварии, в которой пострадали водители и пассажиры двух легковых автомобилей на Коломыйщине

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Полиция выясняет детали дорожной аварии, произошедшей 23 ноября в селе Большой Ключив Коломыйского района. Уведомление о ДТП поступило в службу "102" около 13:00, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Согласно предварительным данным правоохранителей, на перекрестке в пределах населенного пункта столкнулись два легковых автомобиля - "Fiat Doblo" и "Toyota". От силы удара оба транспортных средства отбросило в кювет. Автомобиль Fiat Doblo дополнительно перевернулся на крышу, что значительно усложнило доступ спасателей к пострадавшим.

Автомобили получили значительные механические повреждения

Медики госпитализировали водителя Fiat Doblo, 68-летнего местного жителя, а также пассажира этого авто. Помощь потребовалась и водителю "Toyota", жителю Косовского района 1990 года рождения, и находившейся вместе с ним в машине женщине-пассажирке. Состояние пострадавших уточняется врачами.

Полицейские продолжают работать на месте аварии и собирают данные, необходимые для установления причин столкновения. Специалисты также проверяют техническое состояние обоих автомобилей и опрашивают свидетелей, чтобы воспроизвести полную картину происшествия.

Напомним, в Николаеве водитель Skoda Octavia скрылся с места ДТП после столкновения с Ford Fusion, надеясь решить все "без полиции", но так и не придя к согласию с пострадавшим.

