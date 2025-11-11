17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 17:55

Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу

11 ноября 2025, 17:55
Фото: Нацполиция
20-летняя жительница Ивано-Франковска стала жертвой афериста. Она потеряла 70 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На одном из сайтов знакомств девушка познакомилась с мужчиной. Во время общения он предложил ей инвестировать собственные средства в якобы криптовалютную платформу для получения прибыли. По его советам постепенно она перечислила по указанным реквизитам 70 тысяч гривен.

Когда аферист получил деньги, общение прекратилось. Девушка прибыли так и не получила, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Прикарпатья призывает граждан быть осмотрительными. Не доверяйте интернет-знакомствам, обещающим быстрый и легкий заработок. Не вкладывайте собственные средства в сомнительные онлайн-платформы. Не переводите деньги на неизвестные счета", - призывают полицейские.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

аферист полиция Ивано-Франковская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
