Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу
20-летняя жительница Ивано-Франковска стала жертвой афериста. Она потеряла 70 тысяч гривен
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
На одном из сайтов знакомств девушка познакомилась с мужчиной. Во время общения он предложил ей инвестировать собственные средства в якобы криптовалютную платформу для получения прибыли. По его советам постепенно она перечислила по указанным реквизитам 70 тысяч гривен.
Когда аферист получил деньги, общение прекратилось. Девушка прибыли так и не получила, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное производство.
"Полиция Прикарпатья призывает граждан быть осмотрительными. Не доверяйте интернет-знакомствам, обещающим быстрый и легкий заработок. Не вкладывайте собственные средства в сомнительные онлайн-платформы. Не переводите деньги на неизвестные счета", - призывают полицейские.
Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.