Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На одном из сайтов знакомств девушка познакомилась с мужчиной. Во время общения он предложил ей инвестировать собственные средства в якобы криптовалютную платформу для получения прибыли. По его советам постепенно она перечислила по указанным реквизитам 70 тысяч гривен.

Когда аферист получил деньги, общение прекратилось. Девушка прибыли так и не получила, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Прикарпатья призывает граждан быть осмотрительными. Не доверяйте интернет-знакомствам, обещающим быстрый и легкий заработок. Не вкладывайте собственные средства в сомнительные онлайн-платформы. Не переводите деньги на неизвестные счета", - призывают полицейские.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.