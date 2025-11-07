14:10  07 ноября
07 ноября 2025, 15:35

В Одесской области заключенный выманивал деньги прямо из тюрьмы: среди его жертв был пенсионер

07 ноября 2025, 15:35
Фото: Нацполиция
Заключенный выманивал у людей деньги. Теперь ему сообщили о подозрении за мошенничество

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Заключенный нашел оглашение жителей Сумщины и Кировоградщины о продаже их домов. Он позвонил по телефону и представился председателем сельского совета или мэром, данные которых он узнал из открытого доступа. Впоследствии он предложил услугу по оценке недвижимости и сообщил о необходимости уплаты налога на землю. Пострадавшие перечислили на его счета 15,5 тысяч гривен "налогов".

Также он размешивал фейковые сообщения о продаже автомобиля, дров, мотоблоков. Когда люди посылали ему подписку, он исчезал.

В частности, аферист обманул жителя Херсона. Когда ему ответил на звонок пожилой мужчина, он представился его внуком и попросил 3,5 тысячи гривен. Пенсионер поверил и отправил деньги. В общей сложности аферист украл у людей почти 85 тысяч гривен.

Злоумышленник – 45-летний иждивенец следственного изолятора. Раньше он уже судомисты были за наркопреступление и кражи.

"При наличии достаточного количества собранных доказательств, мы под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, совершенное повторно. Максимальное наказание, предусмотренное действующим законодательством за это преступление, – лишение свободы сроком до трех лет. Следствие продолжается", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

