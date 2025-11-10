19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 19:45

Соцпомощь от мошенников: на Буковине аферисты "нажились" на людях, надеявшихся на помощь от благотворительного фонда

10 ноября 2025, 19:45
Фото: Нацполиция
На Буковине женщина стала жертвой мошенников. Это произошло после того, как аферисты разместили фейковое объявление в соцсети

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратилась 48-летняя жительница села Белоусовка. Женщина рассказала, что в одной из соцсетей нашла объявление о возможности получения денежной помощи от якобы благотворительного фонда.

Она перешла по ссылке и ввела свои банковские данные. Впоследствии с ее карты списали 46 тысяч гривен. Денежные средства были перечислены на неизвестные банковские счета. Правоохранители начали расследование.

"Полиция Черновицкой области призывает граждан быть осмотрительными и не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные данные на посторонних ресурсах. Помните: оформление какой-либо государственной или благотворительной помощи осуществляется только через официальные сайты и государственные сервисы", - призывают полицейские.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

аферист полиция Черновицкая область
