Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На одному з сайтів знайомств дівчина познайомилась із чоловіком. Під час спілкування він запропонував їй інвестувати власні кошти у нібито криптовалютну платформу для отримання прибутку. За його порадами поступово вона перерахувала за вказаними реквізитами 70 тисяч гривень.

Коли аферист отримав гроші, спілкування припинилось. Дівчина прибутку так і не отримала, і звернулась до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Прикарпаття закликає громадян бути обачними. Не довіряйте інтернет-знайомствам, які обіцяють швидкий і легкий заробіток. Не вкладайте власні кошти у сумнівні онлайн-платформи. Не переказуйте гроші на невідомі рахунки", - закликають українців поліцейські.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.