18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 17:55

Обіцяв заробити на криптовалюті: на Прикарпатті чоловік вмовив дівчину на сайті знайомств інвестувати у фейкову платформу

11 листопада 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
20-річна жителька Івано-Франківська стала жертвою афериста. Вона втратила 70 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На одному з сайтів знайомств дівчина познайомилась із чоловіком. Під час спілкування він запропонував їй інвестувати власні кошти у нібито криптовалютну платформу для отримання прибутку. За його порадами поступово вона перерахувала за вказаними реквізитами 70 тисяч гривень.

Коли аферист отримав гроші, спілкування припинилось. Дівчина прибутку так і не отримала, і звернулась до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Прикарпаття закликає громадян бути обачними. Не довіряйте інтернет-знайомствам, які обіцяють швидкий і легкий заробіток. Не вкладайте власні кошти у сумнівні онлайн-платформи. Не переказуйте гроші на невідомі рахунки", - закликають українців поліцейські.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

11 листопада 2025
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка вилетіла в кювет
11 листопада 2025, 19:25
В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
11 листопада 2025, 19:20
Міндіч будував корупційні схеми завдяки звʼязкам із Зеленським – суд
11 листопада 2025, 18:59
Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ
11 листопада 2025, 18:54
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Помер відомий український політик
11 листопада 2025, 18:44
В Україні зняли серіал про ДБР
11 листопада 2025, 18:32
Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
11 листопада 2025, 18:15
Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
