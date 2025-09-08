Фото: Нацполиция

В Киеве задержали дельца, обещавшего двоим мужчинам сделать документы о непригодности к военной службе. Теперь ему грозит тюрьма

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленник обещал двум мужчинам "сделать" документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. "Услугу" он оценил в 35 тысяч долларов. В эту же сумму входила "услуга" снятия одного из клиентов с розыска за уклонение от мобилизации.

Правоохранители задержали дельца сразу после получения части денег. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали директора колледжа. Он организовал незаконную схему уклонения от мобилизации. Директор требовал 2 тысячи долларов США от мужчины призывного возраста, чтобы тот мог быть зачислен на дневную форму обучения и получить отсрочку от военной службы.