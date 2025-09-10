Переправлял военнообязанных за $12 тысяч через границу – киевлянину светит до 9 лет заключения

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который организовал незаконный выезд военнообязанных мужчин в страны Европейского Союза

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, 35-летний житель столицы подыскивал клиентов среди призывников и за вознаграждение в 12 тысяч долларов обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение государственной границы вне официальных пунктов пропуска.

Дальнейшую переправку через границу осуществляли сообщники задержанного, их личности устанавливаются.

Подозреваемый был пойман "на горячем" во время получения средств от одного из призывников.

Мужчине сообщено о подозрении. Ему светит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, старшему инспектору полиции из Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Всех мужчин переодевали в форму спецназовцев.