16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 18:58

Переправлял военнообязанных за $12 тысяч через границу – киевлянину светит до 9 лет заключения

10 сентября 2025, 18:58
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который организовал незаконный выезд военнообязанных мужчин в страны Европейского Союза

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, 35-летний житель столицы подыскивал клиентов среди призывников и за вознаграждение в 12 тысяч долларов обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение государственной границы вне официальных пунктов пропуска.

Дальнейшую переправку через границу осуществляли сообщники задержанного, их личности устанавливаются.

Подозреваемый был пойман "на горячем" во время получения средств от одного из призывников.

Мужчине сообщено о подозрении. Ему светит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, старшему инспектору полиции из Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Всех мужчин переодевали в форму спецназовцев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев военнообязанные пересечение границы война уклонение от мобилизации деньги уклонист
Полковник ГБР во время войны приобрел квартиру в Киеве за 14 миллионов
10 сентября 2025, 13:09
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Запорожье под обстрелом: ранены двое мирных жителей
10 сентября 2025, 21:09
В Украине будут бороться с контрабандными iPhone 17
10 сентября 2025, 20:55
Двойное убийство в Винницкой области: эксучителю сообщили о подозрении
10 сентября 2025, 20:49
Львов купит автобусов почти на 15 млн евро
10 сентября 2025, 20:41
Украина ввела новые санкции против лиц и компаний из России
10 сентября 2025, 20:19
Наводил удары россиян по энергетике: задержан российский агент из Днепропетровщины
10 сентября 2025, 20:15
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшая
10 сентября 2025, 19:55
В Киеве осудили рецидивиста, пытавшегося взорвать наряд полиции
10 сентября 2025, 19:45
В Хмельницкой области мужчина угнал почтовый автомобиль и скрывался в лесу
10 сентября 2025, 19:37
Пытался спасти призывника: на Днепропетровщине мужчина избил автомобиль ТЦК
10 сентября 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »