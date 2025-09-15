Фото: Нацполіція

На Прикарпатті викрили працівника ТЦК, який пропонував зняти військовозобов'язаного з розшуку. За це він просив чималу суму грошей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Викрили 48-річного працівника одного з ТЦК в Івано-Франківській області. З'ясувалось, що він запропонував військовозобов’язаному мешканцю області зняти його з розшуку. Він також пообіцяв допомогти безперешкодно пройти ВЛК та оформити тимчасову непридатність до військової служби.

За ці "послуги" працівник ТЦК хотів отримати 1 500 доларів. Зараз його затримали та оголосили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер працівнику ТЦК загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили лікаря з ТЦК, який пропонував оформити інвалідність дружині військовозобов'язаного. За цю "послугу" він хотів отримати 5 тисяч доларів.