В Киевской области мужчина убил собственного отца
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
09 сентября 2025, 19:45

В Прикарпатье водитель сбил 12-летнего мальчика с самокатом

09 сентября 2025, 19:45
Фото: Нацполиция
В Прикарпатье за два дня произошло сразу несколько ДТП. В одной из аварий пострадал несовершеннолетний

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла 8 сентября в селе Сопов, принадлежащем к Печенежинской общине. Там 88-летний водитель ВАЗ 21061 во время поворота не предпочел встречный мотоцикл. В результате столкновения 23-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Уже 9 сентября произошла авария в Ивано-Франковске. Здесь 24-летний водитель Volkswagen Passat допустил столкновение с электросамокатом. В результате ДТП 12-летний мальчик, управлявший самокатом, получил травмы и был госпитализирован.

"По фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения потерпевшему, следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.

