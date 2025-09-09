Фото: Нацполиция

В Прикарпатье за два дня произошло сразу несколько ДТП. В одной из аварий пострадал несовершеннолетний

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла 8 сентября в селе Сопов, принадлежащем к Печенежинской общине. Там 88-летний водитель ВАЗ 21061 во время поворота не предпочел встречный мотоцикл. В результате столкновения 23-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Уже 9 сентября произошла авария в Ивано-Франковске. Здесь 24-летний водитель Volkswagen Passat допустил столкновение с электросамокатом. В результате ДТП 12-летний мальчик, управлявший самокатом, получил травмы и был госпитализирован.

"По фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения потерпевшему, следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

