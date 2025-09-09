Фото: Нацполіція

На Прикарпатті за два дні сталось одразу кілька ДТП. В одній з аварій постраждав неповнолітній

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась 8 вересня у селі Сопів, що належить до Печеніжинської громади. Там 88-річний водій ВАЗ 21061 під час повороту не надав переваги зустрічному мотоциклу. Внаслідок зіткнення 23-річний мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований.

Уже 9 вересня сталась аварія в Івано-Франківську. Тут 24-річний водій Volkswagen Passat допустив зіткнення з електросамокатом. Внаслідок ДТП 12-річний хлопчик, який керував самокатом, отримав травми та був госпіталізований.

"За фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

