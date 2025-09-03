На Прикарпатье велосипедист сбил шестилетнего мальчика
В центре города велосипедист наехал на ребенка. Медики госпитализировали потерпевшего
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Авария произошла в центре Ивано-Франковска 3 сентября. Предварительно 20-летний велосипедист наехал на шестилетнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, в Днепре на улице Большой Деевской водитель сбил ребенка. Местные жители оказали потерпевшей первую помощь и делились кадрами с места происшествия в соцсетях.
