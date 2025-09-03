На Прикарпатті велосипедист збив шестирічного хлопчика
У центрі міста велосипедист наїхав на дитину. Медики госпіталізували потерпілого
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Аварія сталась в центрі Івано-франківська 3 вересня. Попередньо, 20-річний велосипедист наїхав на шестирічного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина отримала травми та була госпіталізована.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
Раніше повідомлялося, у Дніпрі на вулиці Великій Діївській водій збив дитину. Місцеві жителі надали потерпілій першу допомогу та ділилися кадрами з місця події у соцмережах.
На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з автоВсі новини »
02 вересня 2025, 14:24На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
02 вересня 2025, 13:51На Київщині мотоцикліст постраждав після зіткнення з Mitsubishi
02 вересня 2025, 11:55
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, на чому заробила перші гроші
04 вересня 2025, 03:25Нацполіція викрила адвоката, який "торгував" посадами в тилу
03 вересня 2025, 23:51У Харкові чоловік напав на ТЦК під час перевірки документів
03 вересня 2025, 23:15На Черкащині судили жінку, яка "продавала" посаду в СБУ
03 вересня 2025, 22:17Приклад людяності: на Харківщині поліцейський врятував пораненого птаха
03 вересня 2025, 21:55На Київщині чоловік шукав гриби, а натрапив на небезпечну знахідку серед лісу
03 вересня 2025, 21:13Українська компанія Fire Point відкриває виробництво ракетного палива в Данії
03 вересня 2025, 20:51У РФ стратегічний бомбардувальник Ту-160 потрапив під удар блискавки – росЗМІ
03 вересня 2025, 20:41Україна експортувала заморожених овочів на понад 6 мільйонів доларів
03 вересня 2025, 20:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »