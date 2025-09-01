19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 18:25

В Днепре авто сбило ребенка

01 сентября 2025, 18:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Авария произошла в понедельник, 1 сентября, на улице Большой Деевской. В соцсетях публикуют кадры с места событий

Об этом сообщает "Відомо", передает ReioNews.

В местных Telegram-каналах местные жители сообщили об аварии на улице Большой Деевской. Там водитель сбил ребенка. На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, что мальчик лежит на обочине. Местные жители оказывали ему первую помощь.

Известно, что ребенка с места аварии забрали медики скорой помощи. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Днепр
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли трое, среди них – ребенок
01 сентября 2025, 12:53
В Одесской области мэр Рени попал в ДТП: погибла мать, пятилетний сын в больнице
31 августа 2025, 10:55
На Прикарпатье произошло ДТП с полицейскими
29 августа 2025, 18:55
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну
01 сентября 2025, 20:44
В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн
01 сентября 2025, 20:33
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
01 сентября 2025, 20:05
Сквер на 8 миллионов: в Запорожье расследуют хищение бюджетных средств
01 сентября 2025, 19:55
Ушел из жизни Радна Сахалтуев – легенда украинской анимации
01 сентября 2025, 19:52
Без рекордов, но с контрастами: каким был август в Киеве
01 сентября 2025, 19:40
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
01 сентября 2025, 19:33
На Волыни 18-летняя водитель врезалась в дерево: три человека в больнице
01 сентября 2025, 19:12
Признание и связь с РФ: что известно о подозреваемом в убийстве Парубия
01 сентября 2025, 18:54
Марта Костюк установила исторический рекорд для украинского тенниса
01 сентября 2025, 18:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »