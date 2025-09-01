Иллюстративное фото

Авария произошла в понедельник, 1 сентября, на улице Большой Деевской. В соцсетях публикуют кадры с места событий

Об этом сообщает "Відомо", передает ReioNews.

В местных Telegram-каналах местные жители сообщили об аварии на улице Большой Деевской. Там водитель сбил ребенка. На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, что мальчик лежит на обочине. Местные жители оказывали ему первую помощь.

Известно, что ребенка с места аварии забрали медики скорой помощи. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.