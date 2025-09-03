Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся 30-річний житель Коломиї. Він намагався продати на популярному сайті оголошень компʼютерну техніку. Йому зателефонував нібито потенційний покупець. Згодом зловмисник надіслав фішингове посилання. Коли чоловік ввів там банківські дані, з його рахунків списали 9 тисяч гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці закликають громадян не переходити за підозрілими посиланнями, а також не ділитися зі сторонніми особами своїми особистими даними.

Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї також стала жертвою шахраїв. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.