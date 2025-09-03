01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
00:25  03 вересня
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 10:11

У Калуші через російську атаку призупинили навчання в школах і садочках

03 вересня 2025, 10:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Франківщини
Читайте также
на русском языке

У Калуші на Івано-Франківщині внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки. Освітній процес у місті тимчасово призупинено, а мешканців закликають не відчиняти вікна

Про це у відеозверненні розповів міський голова Калуша Андрій Найда, передає RegioNews.

"На щастя, жертв немає. Є певні пошкодження житлових будинків, але руйнувань немає. Зараз триває ліквідація наслідків атаки", – зазначив мер.

Через незначні відхилення у показниках повітря міська комісія з техногенної безпеки рекомендувала мешканцям не відкривати вікна до окремого повідомлення від ДСНС.

Також Найда дав доручення:

  • управляючим компаніям та ОСББ – привести підвали багатоповерхівок до належного стану;
  • керівникам шкіл і садків – забезпечити цілодобове чергування біля укриттів.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

Згодом у ДСНС показали ліквідацію масштабної пожежі в регіоні. Горіли складські приміщення.

Як відомо, у ніч на 3 вересня Росія запустила по Україні 526 повітряних цілей. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих об'єктів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна дитячий садок школи Івано-Франківська область атака укриття освітні заклади
Комбінований удар по Україні: ППО збила понад 20 ракет і 430 російських дронів
03 вересня 2025, 09:16
Росіяни запустили по Львову близько 15 дронів: зруйнований склад
03 вересня 2025, 08:58
На Дніпропетровщині вночі збили 12 ворожих безпілотників, – ОВА
03 вересня 2025, 08:36
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У Франції могли затримати колишнього заступника голови Харківської облради Скоробагача
03 вересня 2025, 11:53
ВМС знищили швидкісний катер, який намагався доставити росіян на Тендрівську косу
03 вересня 2025, 11:43
На Сумщині прикордонники знищили 28 ворожих БпЛА
03 вересня 2025, 11:42
Діти загинули, мати в лікарні: деталі трагедії у Кривому Розі
03 вересня 2025, 11:36
Львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті
03 вересня 2025, 11:20
Росіяни знову вдарили по Дружківці, поранено 7 людей
03 вересня 2025, 11:09
На Полтавщині судитимуть чоловіка, який побив 9-річну падчерку
03 вересня 2025, 11:08
Неякісне спорядження для ЗСУ: прокурори Волині стягнули з постачальника понад 28 млн
03 вересня 2025, 10:58
Родинна сварка на Миколаївщині закінчилася трагедією: чоловік спалив техніку, застрелив племінника, а потім себе
03 вересня 2025, 10:49
ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень проти зрадників та колаборантів
03 вересня 2025, 10:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »