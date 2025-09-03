У Калуші через російську атаку призупинили навчання в школах і садочках
У Калуші на Івано-Франківщині внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки. Освітній процес у місті тимчасово призупинено, а мешканців закликають не відчиняти вікна
Про це у відеозверненні розповів міський голова Калуша Андрій Найда, передає RegioNews.
"На щастя, жертв немає. Є певні пошкодження житлових будинків, але руйнувань немає. Зараз триває ліквідація наслідків атаки", – зазначив мер.
Через незначні відхилення у показниках повітря міська комісія з техногенної безпеки рекомендувала мешканцям не відкривати вікна до окремого повідомлення від ДСНС.
Також Найда дав доручення:
- управляючим компаніям та ОСББ – привести підвали багатоповерхівок до належного стану;
- керівникам шкіл і садків – забезпечити цілодобове чергування біля укриттів.
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.
Згодом у ДСНС показали ліквідацію масштабної пожежі в регіоні. Горіли складські приміщення.
Як відомо, у ніч на 3 вересня Росія запустила по Україні 526 повітряних цілей. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих об'єктів.