Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Сили ППО працювали по ворожих цілях

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

Під удар потрапив об’єкт інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа, на місці працюють усі служби.

Очільниця ОВА подякувала захисникам неба за роботу та службам, які ліквідовують наслідки ворожої атаки. Також закликала мешканців Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів.

У Знам'янці на Кіровоградщині пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.

Вночі 3 вересня під час атаки дронами на Київщину у Вишгороді впали уламки збитої ворожої цілі. Уламки спричинили загоряння між житловими багатоповерхівками.