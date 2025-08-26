13:16  26 августа
26 августа 2025, 14:01

Какой приговор вынес суд 10-класснику за кражу во время коляды в Ивано-Франковской области

26 августа 2025, 14:01
Фото: иллюстративное
Читайте також
Школьник получил год пробационного надзора за кражу во время коляды

Об этом идет речь в приговоре Надворнянского районного суда Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области вынес приговор 10-класснику Битковского лицея за кражу во время коляды. Приговор был обнародован 25 августа 2025 года.

Согласно материалам дела, 27 декабря 2024 года подозреваемый пришел в один из домов, чтобы заколядовать. Находясь в коридоре, он заметил рюкзак на диване и решил взять его, считая, что хозяев нет дома.

В рюкзаке находились деньги и личные вещи: 1600 гривен, 100 долларов США, 50 евро, 20 фунтов стерлингов, а также кошелек и наушники. После воровства парень выбросил рюкзак, деньги обменял в обменнике и потратил на собственные нужды. Часть вещей он впоследствии вернул владелице и добровольно возместил часть ущерба.

Суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Учитывая возраст, искреннее раскаяние и добровольное возмещение, парню назначили наказание в виде года пробационного надзора.

Напомним, в Днепре посреди белого дня мужчина напал на пожилую женщину и отобрал у нее кошелек. Правоохранители задержали подозреваемого и сейчас находятся под следствием.

