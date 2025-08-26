18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 18:05

В Прикарпатье простились с погибшим Героем - полицейским Игорем Мартынюком

26 августа 2025, 18:05
Фото: Национальная полиция Украины
Громада Коломыи простилась с полицейским, погибшим во время вражеского авиаудара в Краматорске

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Коломыи состоялось прощание с Игорем Мартынюком, капитаном полиции и старшим инспектором отделения тактико-специальной подготовки батальона полиции особого назначения, погибшего 22 августа в Краматорске во время вражеского авиаудара.

Родные, друзья и коллеги простились с Героем

На церемонию пришли родные погибшего, друзья, сослуживцы и побратимы. Также почтить память Героя прибыли представители городских властей, руководство полиции Ивано-Франковской области и города Коломыя.

Игорь Мартынюк с детства мечтал служить в правоохранительных органах и посвятил свою жизнь защите граждан. Его коллеги отмечают высокий профессионализм, преданность делу и готовность прийти на помощь в любой ситуации.

Погребение Героя стало моментом глубокой скорби для громады, отдавшей честь мужеству и самопожертвованию полицейского, отдавшего жизнь за безопасность других.

Ранее сообщалось, в Черкасской области открыли мемориальный комплекс "Символ несокрушимости". Центральной частью комплекса стал памятник Герою Украины Александру Мациевскому, расстрелянному за выкрик "Слава Украине!".

