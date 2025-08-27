Фото: Державне бюро розслідувань

Завершено досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу на Івано-Франківщині, який систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Слідство встановило, що посадовець за винагороду перевіряв закриті відомості про людей: наявність у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та інші дані, що зберігаються в державних реєстрах. Для цього він використовував персональний ключ доступу до електронних систем. З лютого 2025 року посадовець передав інформацію щонайменше про 43 особи та отримав близько 2 тисяч доларів США.

Його затримали у травні 2025 року спільно працівники ДБР, СБУ та служби внутрішньої безпеки Держприкордонслужби. Чиновника судитимуть за вимагання та отримання неправомірної вигоди, а також за несанкціонований збут даних із обмеженим доступом, які зберігаються в комп’ютерних системах.

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

