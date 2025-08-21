Фото: Нацполиция

В Прикарпатье женщина стала жертвой аферистов. Все началось с того, что ей позвонили по телефону незнакомцы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

53-летняя женщина обратилась к правоохранителям Коломыйщины. Она рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и заявил, что ее мобильное банковское приложение якобы заблокировано. Впоследствии незнакомец предложил ввести код, поступивший ей для разблокировки.

Женщина доверилась мошеннику. Однако впоследствии она получила уведомление по своим кредитным картам. Оказалось, что аферисты украли у нее 41 тысячу гривен. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Если вам звонят по телефону неизвестные, представляются работниками финансовых учреждений и сообщают о якобы проблемах с вашими счетами (блокировка, несанкционированное снятие средств и т.п.), немедленно прекратите разговор и обратитесь в свой банк за официальным номером", - говорят в полиции.

Напомним, в Тернопольской области будут судить мошенника, который выдурил у людей почти 45 тысяч долларов. Мужчина обещал жертвам решить вопрос с мобилизацией, а затем брал средства и исчезал.