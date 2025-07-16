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16 июля 2025, 21:42

Пенсионерка из Днепра потеряла 60 тыс. грн из-за так называемого "банковского" работника

16 июля 2025, 21:42
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Фото: иллюстративное
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В Днепре пожилая женщина потеряла 60 тысяч гривен после разговора с телефонным мошенником, который выдал себя за представителя банка

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Злоумышленник сообщил 64-летней пенсионерке, что ее счет якобы под угрозой несанкционированного доступа, и предложил "помощь" в виде отмены подозрительных операций. Для этого он попросил коды подтверждения из SMS, которые потерпевшая, доверившись аферисту, и предоставила.

Получив доступ к ее учетной записи, мошенник сразу же снял со счета всю сумму - 60 тысяч гривен. Деньги вывели в неизвестном направлении. Когда женщина осознала, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и пытаются отследить движение похищенных средств.

В полиции отмечают: ни один работник банка не имеет права требовать по телефону персональные данные клиента, включая пароли, логины или коды подтверждения. Тем более - не должны давить на человека, заставляя действовать в спешке "ради сохранения средств".

Напомним, 1,5 млн грн с чужих карт: в Киеве будут судить 14 мошенников, воровавших деньги.

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Днепр мошенничество пенсионерка банковская карта потери деньги аферист
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