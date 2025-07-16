Пенсионерка из Днепра потеряла 60 тыс. грн из-за так называемого "банковского" работника
В Днепре пожилая женщина потеряла 60 тысяч гривен после разговора с телефонным мошенником, который выдал себя за представителя банка
Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.
Злоумышленник сообщил 64-летней пенсионерке, что ее счет якобы под угрозой несанкционированного доступа, и предложил "помощь" в виде отмены подозрительных операций. Для этого он попросил коды подтверждения из SMS, которые потерпевшая, доверившись аферисту, и предоставила.
Получив доступ к ее учетной записи, мошенник сразу же снял со счета всю сумму - 60 тысяч гривен. Деньги вывели в неизвестном направлении. Когда женщина осознала, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и пытаются отследить движение похищенных средств.
В полиции отмечают: ни один работник банка не имеет права требовать по телефону персональные данные клиента, включая пароли, логины или коды подтверждения. Тем более - не должны давить на человека, заставляя действовать в спешке "ради сохранения средств".
Напомним, 1,5 млн грн с чужих карт: в Киеве будут судить 14 мошенников, воровавших деньги.