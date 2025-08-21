Фото: Нацполіція

На Прикарпатті жінка стала жертвою аферистів. Все почалось з того, що їй зателефонували незнайомці

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

53-річна жінка звернулась до правоохоронців Коломийщини. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік. Він представився співробітником банку і заявив, що її мобільний банківський додаток нібито заблоковано. Згодом незнайомець запропонував ввести код, який надійшов їй для розблокування.

Жінка довірилась шахраю. Проте згодом вона отримала сповіщення зі своїх кредитних карток. Виявилось, що аферисти вкрали в неї 41 тисячу гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками фінансових установ і повідомляють про нібито проблеми з вашими рахунками (блокування, несанкціоноване зняття коштів тощо), негайно припиніть розмову та зверніться до свого банку за офіційним номером", - кажуть в поліції.

