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23 июля 2025, 14:59

Стала жертвой фейковой криптобиржи: в Прикарпатье женщина потеряла 600 тыс грн

23 июля 2025, 14:59
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фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской области женщина стала жертвой мошенников, выманивших у нее более 600 тысяч гривен, используя схему с фейковыми криптовалютными инвестициями

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Regionews.

Злоумышленники действовали через интернет, предложив ей якобы прибыльный заработок на инвестиционной платформе. На самом деле, сайт оказался мошенническим ресурсом, созданным для выманивания денег.

Кроме потери собственных средств, потерпевшая столкнулась с оформлением кредита на свое имя. Правоохранители отмечают, что злоумышленник воспользовался ее персональными данными и оформил ссуду дистанционно, без участия женщины.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В настоящее время продолжается розыск лица, причастного к этому правонарушению. Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность во время онлайн-инвестиций и тщательно проверять ресурсы, на которых предлагают финансовые услуги.

Напомним, в Харьковской области мошенники выманили у граждан 250 тысяч гривен.

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