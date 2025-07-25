Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине аферисты выманили деньги у 95-летнего мужчины. Его обманули по схеме "родственник попал в беду"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Каменском аферисты обманули 95-летнего мужчину. Ему позвонили по телефону и сообщили, что его внучка якобы попала в ДТП и нуждается в дорогом лечении. Пенсионер волновался и сразу согласился передать деньги аферистам.

Когда он вернулся домой и рассказал об этом своей дочери, оказалось, что никакой аварии на самом деле не было. Тогда мужчина обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по признакам мошенничества и устанавливают личность афериста.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили подростка, который выманивал деньги у людей шантажом. Он публиковал в Telegram-канале фото сомнительного характера. Если люди хотели удалить публикацию с их кадрами, они должны платить аферисту.