На Тернопольщине будут судить мошенника, который выдурил у людей почти 45 тысяч долларов

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Злоумышленник обещал жертвам решить вопрос с мобилизацией, а затем брал средства и исчезал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Одна из пострадавших – жительница Киева. Она заплатила мошеннику 15 000 долларов за "бронирование" от мобилизации ее мужа. Впоследствии она заплатила ему еще около трех тысяч долларов.

Впоследствии полицейским стало известно еще о двух пострадавших, которые тоже отдали 40-летнему жителя Тернополя по 15 тысяч долларов по оформлению документов, которые должны были освободить от мобилизации.

За совершенное злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернополя хотел заработать онлайн, а потерял более 130 тысяч гривен. Именно такую сумму мужчина перевел мошенникам.