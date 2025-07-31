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Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Недавно в правоохранительные органы обратилась 19-летняя девушка из Отинийской территориальной громады, которая стала жертвой афериста. Она увидела в Instagram объявление о продаже смартфона "iPhone 12 Pro Max" по привлекательной цене и, поверив продавцу, перевела более 10 тысяч гривен – полную стоимость телефона. После получения денег злоумышленник перестал отвечать на уведомление, а товар потерпевшая так и не получила.

Правоохранители уже начали первоочередные следственные действия, направленные на установление мошенника и привлечение его к ответственности. В то же время полиция Прикарпатья в очередной раз подчеркивает быть осторожными во время покупок в интернете. В частности, не рекомендуют производить полную предоплату, если нет уверенности в надежности продавца. Особенно следует избегать соглашений с сомнительными аккаунтами в социальных сетях, не имеющих отзывов или созданных недавно.

Правоохранители советуют проверять контактные данные и репутацию продавцов, пользоваться услугами проверенных торговых площадок с гарантиями, а также отдавать предпочтение оплате после получения товара. При обнаружении мошенничества или подозрительных действий следует немедленно обращаться в полицию или звонить на спецлинию 102 для оперативного реагирования. Такая осторожность поможет избежать финансовых потерь и оградить себя от аферистов.

Напомним, житель Тернополя хотел оформить пособие и потерял 40 000 грн. 38-летний житель областного центра в одном из чатов мобильного приложения Viber увидел сообщение со ссылкой на оформление денежной помощи.