17:15  08 августа
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 16:36

В Ивано-Франковске псевдобанкир обманул женщину на 100 тысяч гривен

08 августа 2025, 16:36
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Полиция расследует случай мошенничества, в котором псевдобанкир завладел 100 тысячами гривен местной жительницы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил женщине о якобы попытках снять деньги с ее счета. Для "защиты" средств он приказал выполнить несколько операций, из-за чего потерпевшая перевела указанную сумму на другой счет.

47-летняя франковчанка впоследствии поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась к правоохранителям. Полиция начала уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины) и напомнила гражданам о необходимости быть осторожными со звонками от имени банка незнакомцами.

Правоохранители подчеркивают, что работники финансовых учреждений никогда не просят называть PIN-коды или пароли с SMS, а также не рекомендуют выполнять какие-либо финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону от посторонних лиц. Они советуют не доверять подобным звонкам и сразу обращаться в официальную службу поддержки банка в случае сомнений.

Напомним, в Житомирской области 56-летняя жительница Бердичева стала жертвой мошеннической схемы под видом государственной помощи. Женщина перешла по поддельной ссылке и предоставила аферистам личные данные и банковские реквизиты, что привело к потере средств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск мошенничество онлайн мошенники деньги банк
В Кривом Роге разоблачили медика и сообщника на взятке $5 тыс. за фиктивные документы для отсрочки от службы
08 августа 2025, 15:20
Государству нанесено более 34 млн грн ущерба из-за злоупотребления в системе выплат военнослужащим
08 августа 2025, 14:44
На Прикарпатье столкнулись иномарки: авто перевернулось
07 августа 2025, 23:00
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть
08 августа 2025, 17:50
Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области
08 августа 2025, 17:49
В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 17:39
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
08 августа 2025, 17:15
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
08 августа 2025, 17:12
В Кривом Роге зафиксирован мощный смерч в районе карьера
08 августа 2025, 17:04
Подземные школы и укрытия: как в Запорожье готовятся к новому учебному году
08 августа 2025, 16:36
Большинство домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам
08 августа 2025, 16:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »