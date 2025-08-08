фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил женщине о якобы попытках снять деньги с ее счета. Для "защиты" средств он приказал выполнить несколько операций, из-за чего потерпевшая перевела указанную сумму на другой счет.

47-летняя франковчанка впоследствии поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась к правоохранителям. Полиция начала уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины) и напомнила гражданам о необходимости быть осторожными со звонками от имени банка незнакомцами.

Правоохранители подчеркивают, что работники финансовых учреждений никогда не просят называть PIN-коды или пароли с SMS, а также не рекомендуют выполнять какие-либо финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону от посторонних лиц. Они советуют не доверять подобным звонкам и сразу обращаться в официальную службу поддержки банка в случае сомнений.

Напомним, в Житомирской области 56-летняя жительница Бердичева стала жертвой мошеннической схемы под видом государственной помощи. Женщина перешла по поддельной ссылке и предоставила аферистам личные данные и банковские реквизиты, что привело к потере средств.