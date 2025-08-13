14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
13 серпня 2025, 20:22

На Прикарпатті жінка стала жертвою псевдобанкіра

13 серпня 2025, 20:22
Фото: Нацполіція
41-річна жителька Івано-Франківська втратила гроші через афериста. Все сталось через дзвінок від незнайомця

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

41-річна жителька Івано-Франківська звернулась до правоохоронців. Їй подзвонив незнайомець, який назвався працівником банку. Він заявив, що з її рахунку заявниці намагаються зняти гроші.

Тоді незнайомець переконав жінку створити новий рахунок, на який вона мала переказати гроші. Трьома транзакціями вона перерахувала близько 215 тисяч гривень. Проте згодом вона усвідомила, що стала жертвою шахрайства. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Прикарпаття нагадує: жоден справжній банківський працівник ніколи не проситиме повідомити PIN-код або одноразові паролі з SMS. Не переказуйте кошти за вказівками незнайомців по телефону. Будьте пильні та обачні", - закликають в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють у масштабному шахрайстві під час продажу автомобілів. За даними слідства, він отримав від покупців 9,7 млн грн, але транспортні засоби їм так і не передав.

аферист Івано-Франківськ
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
07 серпня 2025
