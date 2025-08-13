Фото: Нацполіція

41-річна жителька Івано-Франківська втратила гроші через афериста. Все сталось через дзвінок від незнайомця

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

41-річна жителька Івано-Франківська звернулась до правоохоронців. Їй подзвонив незнайомець, який назвався працівником банку. Він заявив, що з її рахунку заявниці намагаються зняти гроші.

Тоді незнайомець переконав жінку створити новий рахунок, на який вона мала переказати гроші. Трьома транзакціями вона перерахувала близько 215 тисяч гривень. Проте згодом вона усвідомила, що стала жертвою шахрайства. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Прикарпаття нагадує: жоден справжній банківський працівник ніколи не проситиме повідомити PIN-код або одноразові паролі з SMS. Не переказуйте кошти за вказівками незнайомців по телефону. Будьте пильні та обачні", - закликають в поліції.

