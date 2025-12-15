Схема фіктивних інвалідностей на Полтавщині: експравоохоронцю обрали запобіжний захід

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Полтавський апеляційний суд обрав запобіжний захід експрацівнику правоохоронних органів, якого підозрюють у причетності до масштабної схеми торгівлі фіктивними групами інвалідності

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Суд узяв підозрюваного Романа Романка під варту з правом внесення застави у розмірі 250 тис. грн.

Як стало відомо виданню з власних джерел, чоловік є спільником голови неврологічної медичної команди.

Інформація про обрання запобіжного заходу підтверджується даними на офіційному сайті судової влади. Водночас матеріали кримінального провадження у Єдиному державному реєстрі судових рішень наразі закриті.

Нагадаємо, на Полтавщині в межах спецоперації "Опікун" викрили корупційну схему, організовану групою медичних працівників. Їхня діяльність була спрямована на незаконне надання відстрочок від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила від 16 до 18 тисяч доларів США.

За даними ЗМІ, загалом у Романа Романка під час слідчих дій вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою.

Наразі офіційну підозру вручено лише екс-правоохоронцю. За інформацією джерел, голова неврологічної експертної команди підозру поки не отримала.