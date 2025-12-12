На Буковине к 4 годам заключения был приговорен организатор незаконной переправки мужчин за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

В Черновицкой области суд назначил 4 года лишения свободы для организатора незаконной переправы мужчин призывного возраста через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В прошлом году в поле зрения военнослужащих Черновицкого пограничного отряда попал местный житель, планировавший незаконную переправку двух мужчин призывного возраста из Украины в Молдову на участке отдела пограничной службы "Сокиряны".

В определенное время мужчина на автомобиле повез "клиентов" к границе, однако пограничники остановили автомобиль и задержали нарушителей. Как выяснилось, жители Ивано-Франковской и Харьковской областей за нелегальное путешествие в соседнюю страну заплатили 4 тысячи долларов США и 5 тысяч евро.

Переправщик был задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением логистических услуг и перевозкой граждан в приграничных районах и приграничных зонах Украины сроком на 3 года и с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Черновицкой области у границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника. Мужчины заплатили по 10 тысяч долларов, чтобы бежать в Молдову.