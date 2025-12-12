Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре 2023 года мужчина общался в Telegram с человеком, который правоохранители впоследствии идентифицировали как сотрудника пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Житель Черниговщины писал собеседнику о расположении блокпостов на въездах и выездах в город Семеновка, места дислокации сил обороны Украины, скопления военной техники, адрес ТЦК. Он также посылал фото и видео.

На суде мужчина признал вину. По его словам, ему написал мужчина, который представился россиянином, и сообщил, что российские военные "собираются зайти в их город Семеновка и уже не покидать его". Незнакомец предложил фотографировать для него местонахождение военных ВСУ в обмен на то, что гражданские жители не пострадают. Он также говорил, что если мужчина перестанет писать, то кто-нибудь может пострадать.

Суд не увидел в материалах доказательств, что это действительно был сотрудник пограничной службы ФСБ РФ или любой другой представитель иностранного государства. Кроме того, ни один из объектов, о которых писал обвиняемый, не подвергся обстрелам.

Кроме того, выяснилось, что мужчина сейчас находится на психиатрическом учете у врача-психиатра со школьных лет и даже лечился стационарно в 2000 году. Экспертиза подтвердила, что он не может в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях.

С середины марта прошлого года он был под стражей. Однако теперь суд его признал невиновным, и его уволили прямо в зале суда.

