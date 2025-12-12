Более 300 тыс. грн за сутки: полтавчане собрали средства на защиту ветерана после стычки с полицией

Фото: соцсети

Менее чем за сутки полтавчане собрали 311 тыс. грн в защиту ветерана по делу об инциденте с полицейскими, который произошел на улице Сковороды в Полтаве

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Событие произошло 5 декабря. По версии следствия, 31-летний мужчина намеренно спустил свою собаку – стаффордширского терьера Амура – на двух полицейских офицеров общины во время проверки военно-учетных документов.

В материалах дела отмечено, что полицейские получили множественные укусы и ушибы.

Производство открыто по ч. 2 ст. 345 УКУ – насилие в отношении работника правоохранительного органа.

В свидетельствах очевидцев события версии расходятся: одни говорят, что конфликт возник после требования показать документы, другие – что мужчина сам подошел к стражам порядка и начал вести себя агрессивно. Также в материалах суда указано, что у него был при себе травматический пистолет Форт-12Р.

7 декабря суд избрал Константину меру пресечения – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Собаку изъяли и передали в городскую ветбольницу, однако после проверки документов и прививок животное вернули владельцу.

11 декабря ветеран обнародовал видеообращение, в котором попросил поддержки и пособий с оплатой юридической защиты.

"Я прошу адекватного отношения к украинцам, которые воевали… Сейчас происходит произвол. Мне нужна поддержка и помощь адвокатов", – сказал он.

Сбор средств организовала Александра Остапущенко. Она сообщила о его закрытии после того, как сумма достигла более 300 тысяч гривен, и добавила, что дальнейшая защита будет зависеть от работы адвокатов.

Напомним, одесские общественные активисты заявили, что военнослужащие местного ТЦК якобы избили освобожденного из плена бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько. Инцидент произошел 4 декабря на улице Семена Палия. Начато служебное расследование.