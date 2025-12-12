15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 12:59

Силы обороны пошли в контратаку и окружили российские подразделения в Купянске

12 декабря 2025, 12:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские подразделения осуществили успешную контратаку под Купянском Харьковской области и оцепили россиян

Как передает RegioNews, об этом командующий 2 Корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский сообщил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, командование поставило задачу зайти в город и зачистить его от россиян.

"Мы работали сразу по 2-3 направлениям, отрезая их логистику. Сегодня мы можем говорить, что россияне в городе полностью отрезаны. Они долго не могли понять, что происходит. Но сейчас знают, что они оцеплены", – говорится в сообщении.

Пока известно об освобождении сел Кондрашовка и Радьковка, а также очистке от врага нескольких десятков домов на севере самого Купянска.

Напомним, в конце ноября Сырский сообщал, что украинские подразделения продолжают удерживать рубежи Купянского направления, а российское руководство лжет о своих успехах на этом участке фронта.

контрнаступление Купянск Купянское направление Харьковская область Силы обороны
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
