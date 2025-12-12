Силы обороны пошли в контратаку и окружили российские подразделения в Купянске

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом командующий 2 Корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский сообщил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, командование поставило задачу зайти в город и зачистить его от россиян.

"Мы работали сразу по 2-3 направлениям, отрезая их логистику. Сегодня мы можем говорить, что россияне в городе полностью отрезаны. Они долго не могли понять, что происходит. Но сейчас знают, что они оцеплены", – говорится в сообщении.

Пока известно об освобождении сел Кондрашовка и Радьковка, а также очистке от врага нескольких десятков домов на севере самого Купянска.

Напомним, в конце ноября Сырский сообщал, что украинские подразделения продолжают удерживать рубежи Купянского направления, а российское руководство лжет о своих успехах на этом участке фронта.