Силы обороны пошли в контратаку и окружили российские подразделения в Купянске
Украинские подразделения осуществили успешную контратаку под Купянском Харьковской области и оцепили россиян
Как передает RegioNews, об этом командующий 2 Корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский сообщил в комментарии "Украинской правде".
По его словам, командование поставило задачу зайти в город и зачистить его от россиян.
"Мы работали сразу по 2-3 направлениям, отрезая их логистику. Сегодня мы можем говорить, что россияне в городе полностью отрезаны. Они долго не могли понять, что происходит. Но сейчас знают, что они оцеплены", – говорится в сообщении.
Пока известно об освобождении сел Кондрашовка и Радьковка, а также очистке от врага нескольких десятков домов на севере самого Купянска.
Напомним, в конце ноября Сырский сообщал, что украинские подразделения продолжают удерживать рубежи Купянского направления, а российское руководство лжет о своих успехах на этом участке фронта.