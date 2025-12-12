08:25  12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
07:55  12 декабря
В Полтаве сын напал на мать с топором – ему сообщено о подозрении
21:08  11 декабря
38-летняя Санта Димопулос впервые прокомментировала причину развода с мужем после 11 лет брака
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 08:48

Избиение морпеха в Одессе: начато служебное расследование

12 декабря 2025, 08:48
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Одесский ТЦК и СП проводит служебное расследование по заявлению общественной организации о возможном нарушении прав военнослужащего

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Руководству ТЦК известно об инциденте, а по приказу начальника уже начата проверка. Цель расследования – объективное уяснение всех обстоятельств, установление участников события и степени их ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что реакция на событие произошла еще до ее огласки в медиа, и они оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Статус военнослужащего заслуживает высочайшего уважения. Если будет доказано превышение полномочий или противоправные действия, виновные понесут суровое наказание", – отметили в Одесском ТЦК и СП.

Руководство призвало дождаться результатов служебного расследования и официальных выводов правоохранительных органов.

Напомним, одесские общественные активисты заявили, что военнослужащие местного ТЦК якобы избили освобожденного из плена бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько. Инцидент произошел 4 декабря на улице Семена Палия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса военный избиение военного морпих защитник Мариуполь расследование
Во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК
10 декабря 2025, 10:38
Убийство военного ТЦК во Львове: Минветеранов выясняет все обстоятельства
05 декабря 2025, 12:41
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
Ночная атака на Одессу: поврежден энергообъект, возникли пожары
12 декабря 2025, 09:12
Некем и нечем: цифры против эмоций в войне
12 декабря 2025, 09:08
На Закарпатье задержали дельца, который за $7 тыс. переправлял мужчин в Польшу
12 декабря 2025, 08:43
Масштабные обыски на Ровенщине и Франковщине: разоблачены новые участники операции "Кратом"
12 декабря 2025, 08:40
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
12 декабря 2025, 08:25
Под видом банкира и продавца: прикарпатцы отдали мошенникам десятки тысяч гривен
12 декабря 2025, 08:24
Армия РФ за сутки нанесла почти 700 ударов по Запорожской области
12 декабря 2025, 07:58
В Полтаве сын напал на мать с топором – ему сообщено о подозрении
12 декабря 2025, 07:55
Россияне ночью ударили дронами по Павлограду: один погибший, четверо пострадавших
12 декабря 2025, 07:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »