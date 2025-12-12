Избиение морпеха в Одессе: начато служебное расследование

Иллюстративное фото: из открытых источников

Одесский ТЦК и СП проводит служебное расследование по заявлению общественной организации о возможном нарушении прав военнослужащего

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Руководству ТЦК известно об инциденте, а по приказу начальника уже начата проверка. Цель расследования – объективное уяснение всех обстоятельств, установление участников события и степени их ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что реакция на событие произошла еще до ее огласки в медиа, и они оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Статус военнослужащего заслуживает высочайшего уважения. Если будет доказано превышение полномочий или противоправные действия, виновные понесут суровое наказание", – отметили в Одесском ТЦК и СП.

Руководство призвало дождаться результатов служебного расследования и официальных выводов правоохранительных органов.

Напомним, одесские общественные активисты заявили, что военнослужащие местного ТЦК якобы избили освобожденного из плена бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько. Инцидент произошел 4 декабря на улице Семена Палия.