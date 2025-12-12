Недалеко от Хмельницкого столкнулись автомобили: спасатели ликвидировали последствия ДТП
ДТП произошло утром 11 декабря на Давыдковецком перекрестке в Хмельницком районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Столкнулись два автомобиля Renault Clio и "ЗАЗ-1103". "Скорая" доставила в больницу пострадавшего водителя "ЗАЗа".
Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей от систем питания, чтобы предотвратить возгорание.
Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Напомним, вечером 10 декабря на Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Пронин повторил фейки из неподтвержденной петиции для санкций против Порошенко – Уколов
12 декабря 2025, 13:04Силы обороны пошли в контратаку и окружили российские подразделения в Купянске
12 декабря 2025, 12:59В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 12:49На Буковине к 4 годам заключения был приговорен организатор незаконной переправки мужчин за границу
12 декабря 2025, 12:39Со следующего учебного года все ученики будут обеспечены бесплатными горячими обедами
12 декабря 2025, 12:22Хвастался уничтожением HIMARS: судили предателя из Краматорска, работавшего на русских
12 декабря 2025, 12:15Партия "Слуга народа" проведет срочный съезд: названа дата
12 декабря 2025, 12:09В Киевской области медсестра ввела младенцу 20 доз БЦЖ вместо одной
12 декабря 2025, 11:57Более 300 тыс. грн за сутки: полтавчане собрали средства на защиту ветерана после стычки с полицией
12 декабря 2025, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »